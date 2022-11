Enquanto dormia, mulher sofre tentativa de estupro

Uma jovem, de 22 anos, foi vítima de tentativa de estupro, enquanto dormia na companhia dos dois filhos, na madrugada de domingo (27), em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Grande. O acusado é o padrasto,34, que fugiu do local.

Segundo informações da vítima, o padrasto entrou no quarto, subiu na cama sem roupas e encostou nela, que ao perceber, deu um chute no homem, que saiu do quarto.

Ainda segundo o relato, ela se trancou no quarto com seus filhos e aguardou a mãe chegar de manhã, pois não conseguiu ligar para ela. Após contar o ocorrido para a mãe, a Polícia Militar foi acionada, mas o acusado havia saído da casa.

A guarnição fez buscas nas proximidades da residência, mas não encontrou o suspeito. A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil para o registro do boletim de ocorrência.

Com informações do site Diário Corumbaense

