Brasil 1 x 0 Suíça, Seleção classifica de fase com gol de Casemiro

O Brasil completou nesta segunda-feira (28), no 1 a 0 contra a Suíça, dois jogos na atual edição da Copa do Mundo sem sofrer nenhum chute no seu próprio gol. Em um jogo que teve gol impedido do Vinicius Junior e um gol de categoria quase no final do 2º tempo com o volante experiente Casemiro, Brasil avança para as oitavas de finais antes de enfrentar a seleção de Camarões, na sexta-feira (2).

Na estreia, contra a Sérvia, os adversários do Brasil tentaram quatro chutes. Enquanto isso, a equipe de Tite finalizou 24 vezes, sendo dez delas na meta do rival. Já na segunda rodada, a Suíça também tentou quatro chutes no gol da seleção, mas todos foram bloqueados antes mesmo de levar algum perigo para Alisson.

O desempenho ofensivo do Brasil contra a Suíça foi mais modesto em relação à estreia. Ainda de acordo com as estatísticas da Fifa, foram apenas oito tentativas para tentar passar por Sommer. Apenas Casemiro conseguiu uma vez. Vinicius Junior chegou a balançar as redes, mas a jogada foi anulada por impedimento de Richarlison.

Pré Jogo

Mais cedo em Campo Grande, a reportagem entrevistou comerciários que aproveitaram a folga no horário do jogo e se reuniram no Pátio Central Shopping, no centro de Campo Grande. O jogo, que começou ao meio-dia levou para o centro na maioria os funcionários que trabalham na região e foram dispensados para assistirem o segundo jogo da seleção brasileira.

Com informações do repórter Willian Leite e da Folhapress, por GABRIEL CARNEIRO, IGOR SIQUEIRA, DANILO LAVIERI E PEDRO LOPES