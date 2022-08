Campo-grandenses acordam cedo para negociar dívidas de água e luz

Até a próxima sexta-feira (19), campo-grandenses que possuem pendências com as concessionárias de energia elétrica e água podem regularizar suas dívidas de forma facilitada. A ação denominada “Semana do Consumidor – Acesse Já!”, é realizada desde ontem (15), e vem atraindo um grande público que buscam limpar o nome.

Durante todos os dias de evento a Energisa e Águas Guariroba realizam negociações de débitos com entradas facilitadas, parcelamentos e inscrição na tarifa social. Para potencializar os atendimentos a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) oferece consultas gratuitas ao SCPC.

Presidente do Concen-MS (Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica da Área de Concessão da Energisa), Rosimeire Costa explica que a iniciativa busca ouvir as demandas dos consumidores e elaborar a melhor forma negociação.

“Os negociadores vão ouvir as dores do consumidor e apresentar uma proposta de negociação ou renegociação para que esse consumidor possa honrar ao longo dos meses. Nessa ação incluímos as pessoas que possuem NIS (Número de Identificação Social) e fazemos o cadastro da tarifa social tanto de água quanto de energia. Na água o desconto é de 50% e na energia pode chegar a 60%”, destacou.

No Brasil, o percentual de famílias com dívidas a vencer cresceu 0,7 ponto percentual em julho deste ano alcançando a marca de 78% dos lares brasileiros. Dados do Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontam que o total de famílias com dívidas ou contas em atraso ficou em 29% em julho, ante 28,5% em junho deste ano e 25,6% em julho de 2021.

José González é vigilante e logo cedo esteve na praça para negociar a dívida de um inquilino que desocupou o imóvel, mas deixou para trás uma conta no R$ 1.200.

“Uns meninos alugaram meu imóvel, mas não pagaram a conta de energia depois chegou a cobrança em meu nome, cheguei a ir na Energisa, liguei, mas não consegui então essa ação é muito boa, agora posso limpar o meu nome e comprar no débito”, disse.

Roseli Andrade, é diarista e comemora por conseguiu negociar uma dívida de R$ 2 mil.

“Estou muito feliz por negociar essa dívida com a Águas Guariroba, agora vou ter água em casa, essa é uma das dívidas que estava me incomodando, mas ainda tenho outra da luz que está muito alta”.

A ação é acompanhada pelo Procon Municipal, CONCEN (Conselho de Consumidores) e ACICG. A semana do consumidor conta ainda com um Posto Avançado/Procon Empresarial, que promove atendimentos aos empresários de pequeno e médio que se enquadram como consumidores.

Confira mais informações na live:



Serviço:

A “Semana do Consumidor – Acesse Já!” será realizada entre os dias 15 a 19 de agosto, das 8h ao 12h na praça Ary Coelho, na Rua 14 de Julho – Centro de Campo Grande. O atendimento é feito por meio de senhas distribuídas até 12h.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.