Após 8 dias, corpo de idoso morto a tiros por adolescentes é encontrado

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã de hoje (16), o corpo de Luiz Venitte Reina, de 68 anos. O idoso foi morto por quatro adolescentes na semana passada, na cidade de Itaquiraí.

Conforme informações da polícia, após matar o idoso, os adolescentes desovaram o corpo da vítima no Rio Amambai. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado 5,5km abaixo do ponto, onde o corpo de Luiz Venitte foi desovado.

Equipes da Polícia Civil e serviço funerário foram acionadas no local. O idoso foi morto a 8 dias atrás com dois tiros, peito e na nuca, por um adolescnete de 16 e mais três amigos. A caminhonete de Luíz foi roubada. Os quatro menores de idade tiveram a apreensão negada pelo juiz de Itaquiraí, que alegou falta de provas, mesmo eles terem confessado o crime.

