Campo Grande tem selo de qualidade e população pode tomar água direto da torneira

Diariamente são realizadas até 1.600 análises para garantir o controle e o correto abastecimento

O Dia Mundial da Água é celebrado hoje (22), a data é importante para conscientizar a população a respeito dessa substância, que é essencial para a vida no planeta. Campo Grande se destaca nesse cenário por ter o selo de qualidade e possibilita com que os moradores optem por ingerir água direto das torneiras. Antes de chegar às casas, a água percorre um longo caminho pelo sistema de abastecimento da Águas Guariroba, onde passa por um rigoroso controle de qualidade. O trabalho da concessionária abastece toda a população de Campo Grande, o índice de potabilidade da água da região foi entre 98,61% e 99,57% em 2023, considerado excelente, de acordo com o Relatório Anual de Qualidade da Água.

“Hoje nós temos um padrão de excelência da qualidade da água, graças a um conjunto de ações que nós realizamos, desde a captação até a chegada na casa do cliente, realizando o monitoramento. Temos um tratamento cuidadoso, que passa por muitos processos, e um monitoramento em laboratório completo e eficaz, que é extremamente rigoroso”, explica a gerente de operações, Marjuli Morishigue.

No Laboratório de Qualidade da água da Águas Guariroba são realizadas cerca de 1.600 análises de água por dia, mais de 580 mil por ano. Em Campo Grande mais de 40% da água vem da captação do Córrego Guariroba e, por meio de um potente sistema de bombeamento, viaja através das adutoras por mais de 30 km até chegar à estação de tratamento. O restante é captado do Córrego Lageado (13%) e de 150 poços profundos, sendo 10 deles do Aquífero Guarani (47%).

Para garantir a sustentabilidade do uso dos recursos hídricos, as captações superficiais (represas) e subterrâneas (aquíferos) recebem cuidados ambientais e sanitários especiais. A água bruta captada nos córregos passa por várias etapas de tratamento antes de seguir para os reservatórios e abastecer a população. Nas análises realizadas no laboratório são verificados 25 parâmetros de qualidade, atendendo as normas da Portaria nº 888, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Desde 2016, o laboratório da concessionária tem seusprocessos acreditados pela CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação) do Inmetro. Semestralmente, a análise das águas brutas é realizada pelo laboratório da concessionária e outro terceirizado também acreditado pelo Inmetro. Em 2023, de acordo com o Ranking Nacional de Saneamento pelo Instituto Trata Brasil, Campo Grande ocupa a 26ª posição em qualidade de serviços de saneamento. Um avanço de duas posições em comparação a 2022.

A coleta das amostras é realizada em represas, pontos da rede de distribuição, na Estação de Tratamento de Água, nos reservatórios, além dos poços profundos, e até nos hidrômetros, o que garante o monitoramento em todas as etapas do serviço de coleta, tratamento e abastecimento de água. Neste ano foram implantados mais 15 novos PCQ’s (Pontos de Controle de Qualidade da Água) que auxiliam no monitoramento da água na Capital. A sua estrutura possibilita a coleta de amostras de água em diferentes regiões da cidade, além de ser uma forma facilitada de toda a população ter acesso aos relatórios de qualidade da água emitidos pela concessionária.

