Homem morre ao levar descarga elétrica enquanto usava celular ligado na tomada

Na última quinta-feira (21), um homem identificado como Leonardo Moreira de Paula, de 33 anos, acabou falecendo ao receber uma descarga elétrica enquanto usava seu celular conectado à tomada. O incidente ocorreu na cidade de Água Clara, durante uma tempestade que atingiu o município.

Segundo informações fornecidas pela mãe de Leonardo à polícia, seu filho estava deitado no chão, próximo à cama, mexendo em seu celular enquanto o carregava. No momento em que isso acontecia, a tempestade que assolava o município provocou a descarga elétrica e Leonardo foi atingido.

Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu e veio a falecer. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara como uma morte a ser esclarecida.

Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas, conhecia o rapaz. Através das redes sociais, lamentou a tragédia, dizendo: “A quinta-feira foi marcada por notícias tristes, incluindo a morte de um jovem peão de rodeios em touro que sempre participava de nossas cavalgadas. Que Deus console o coração de todos.”

O prefeito também deixou um alerta: “Fica o aviso para não usar o celular enquanto estiver ligado à tomada de energia, principalmente durante chuvas”.

