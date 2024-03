Campo Grande celebra avanços no saneamento com ampliação do acesso a água tratada e esgoto

Em um momento de reflexão global sobre a importância da água, Campo Grande vem se destacando pelos avanços significativos no saneamento básico, e celebra o Dia Mundial da Água com conquistas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

A Águas Guariroba, concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto na capital do Mato Grosso do Sul, tem desempenhado um papel fundamental nessa trajetória de conquistas. Há mais de uma década, a cidade conta com um fornecimento de água tratada, considerado hoje um serviço universalizado. Além disso, em 2024, alcançará a marca de 90% de cobertura na coleta e tratamento de esgoto, resultado de um compromisso contínuo com a população.

O Programa Campo Grande Saneada, lançado em fevereiro de 2023, é um exemplo concreto desse comprometimento. Desde então, cerca de 270 quilômetros de novas redes de esgoto foram implantados, evidenciando um cronograma acelerado que visa não apenas o desenvolvimento da cidade, mas, acima de tudo, a promoção da qualidade de vida, saúde e dignidade para todos os seus habitantes.

“No início de 2023, nos comprometemos a entregar 150 quilômetros de novas redes de esgoto. Chegamos a dezembro com mais de 233 quilômetros entregues. Com muita dedicação, realizamos o maior programa de implantação de rede de esgoto dos últimos anos, e hoje Campo Grande se aproxima do índice de 90% de cobertura da rede de esgoto, beneficiando mais de 30 mil famílias” destaca o diretor-presidente da concessionária, Themis de Oliveira.

Além dos investimentos direcionados à expansão da rede de esgoto, Campo Grande continua a receber aprimoramentos em seu sistema de abastecimento de água, visando adaptar-se às mudanças climáticas e ao crescimento urbano. Em 2024 está previsto um cronograma de perfuração de poços, a substituição e a expansão de redes de abastecimento, ampliando a segurança operacional do abastecimento de Campo Grande.

Entre uma das ações de grande importância para o acesso a água tratada em Campo Grande está no início das obras de implantação de 9 quilômetros de rede de água e 12,6 quilômetros de rede de esgoto na comunidade Homex, uma das grandes ações de 2024.

Moradora há cinco anos na região, Karina da Silva Teixeira, faz um balanço de como a realidade dos moradores mudará drasticamente com a chegada de água tratada na comunidade. “Ter água em casa era algo muito difícil nos primeiros anos, dependíamos de um acesso irregular e dividido com outros moradores, não era seguro. Além disso, era à conta gotas, tínhamos que deixar o balde em uma mangueira e depois carregar a água até em casa”, recorda Karina. “Hoje estamos mais tranquilos, é uma virada de chave não só para mim como para todos os moradores que há muito tempo esperavam por água em casa” destaca a moradora.

Também moradora na comunidade, Andrea Florentino de Oliveira, destaca a qualidade em saúde com a chegada da rede de água na comunidade Homex. “Eu não tinha segurança quando bebia a água, ainda mais por ser uma paciente cardíaca, de estar sempre de olho na minha saúde. Eu via a situação de outros moradores que buscavam água de pontos distantes, as vezes de poços e tinham que até ferver a água para beber, fora os casos de doenças. Após esses anos, ter água em casa significa tranquilidade, é ter qualidade de vida e principalmente saúde, não só para mim, mas para toda a comunidade”, explica, aliviada, Andrea.

Além do acesso ao saneamento, mais de 1,4 mil famílias da comunidade Homex foram cadastradas na Tarifa Social, programa da Águas Guariroba que oferece desconto de até 50% nas contas de água e esgoto e possibilita o acesso aos serviços de saneamento básico – essenciais para promoção de saúde e qualidade de vida.

O cronograma de ações de 2024 de implantação de rede de água da concessionária seguirá para outras comunidades, à exemplo da Comunidade Só Por Deus, localizada no bairro Centro-Oeste, região urbana do Anhanduizinho e também a comunidade Aguadinho. A previsão é de que cerca 180 famílias nas regiões sejam beneficiadas.

