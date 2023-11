Campo Grande supera 130 mil empresas ativas, um crescimento de 9,02% em relação a outubro de 2022

O número de empresas ativas em Campo Grande continua em crescimento, atingindo a marca de 130.837 empresas, conforme dados da Receita Federal (que consideram apenas pessoas jurídicas ativas com atividade mercantil, ou seja, com fins lucrativos). Um crescimento de 9,02% frente aos 120.014 registrados em outubro de 2022, demonstrando a resiliência da economia municipal e o espírito empreendedor do campo-grandense.

Leonardo Salgado e Bruno Salabastian fazem parte desta estatística. Donos do Bar e Restaurante Copo, aberto em 12 de setembro, eles contam que é desafiador empreender, mas acreditam na Capital das Oportunidades.

“É um investimento desafiador, estamos sendo pioneiros na região, pelo horário, pela ocupação do espaço, mas acreditamos no que foi proposto para a região”, diz Leonardo Salgado.

Bruno Salabastian complementa: vemos a necessidade de suprir essa demanda de consumo noturno no centro, voltado para a cultura e para a arte. E viemos com essa proposta de um bar para atender esse público 30 + que gosta de música, de cultura e também de comer bem.

Campo Grande representa cerca de 41,30% do quantitativo estadual de empresas constituídas ativas. Em outubro, Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 316.805 empresas ativas. Os dados influenciam diretamente na geração de empregos, e de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho e Previdência, Campo Grande gerou mais 1.226 vagas no mercado formal no mês de setembro.

No acumulado de 2023, foram gerados 7.227 empregos formais, sendo 3.341 apenas no setor de serviços. Indústria e construção criaram juntos 2.274 novos empregos. No comércio houve a criação de 1.070 vagas, enquanto a Agropecuária gerou 542 novos postos.