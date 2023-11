MS tem 442 novos casos e três mortes por covid-19 registradas na última semana

Na última semana foram registrados 442 novos casos e três mortes devido a covid-19 em Mato Grosso do Sul. Estes dados, presentes no boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (7), apresentam um aumento nos números de contaminação quando comparados à semana anterior, que notificou 324 casos e 2 óbitos.

Dos novos casos registrados, Dourados lidera a lista com 43 ocorrências, seguido por Três Lagoas (42), Maracaju (32), Ponta Porã (31), Campo Grande (29), Fátima do Sul (24), Itaquiraí (24), Amambai (18), Nova Andradina (16), Chapadão do Sul (13), Eldorado (13), Aparecida do Taboado (12), Ivinhema (12), Bela Vista (11) e Deodápolis (11).

As cidades de Corguinho, Aquidauana, Mundo Novo, Cassilândia, Corumbá, Itaporã, São Gabriel do Oeste, Juti, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Bodoquena, Bonito, Nova Alvorada do Sul e Ladário apresentaram entre 4 e 10 casos. Os demais municípios registraram pelo menos 1 ocorrência.

Além disso, três óbitos por covid-19 foram registrados nos últimos sete dias, nas cidades de Itaquiraí, Campo Grande e Maracaju. Todas as vítimas possuíam comorbidades e duas delas pertenciam ao grupo de risco de pessoas idosas, com 60 anos ou mais.

A orientação das autoridades na área de saúde é que a população mantenha a vacinação em dia e complete o ciclo de imunização contra a covid-19.