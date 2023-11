Marcos Pollon foi único deputado cinco estrelas de Mato Grosso do Sul, segundo Índice Legisla

A melhor atuação de Mato Grosso do Sul na Câmara foi do deputado federal Marcos Pollon, segundo Índice Legisla.

Foram identificados 40 deputados federais que tiveram alto desempenho no primeiro ano de mandato da atual Legislatura, sendo que em MS dos oito deputados eleitos, apenas Marcos Pollon atingiu cinco estrelas, uma vez que a nota média do Estado foi 3,6.

O resultado não é à toa. Com poucos meses de mandato, o deputado federal sul-mato-grossense Marcos Pollon já encabeça a lista do maior número de propostas legislativas e projetos de lei da bancada sul-mato-grossense na Câmara.

Pollon foi um dos autores do PL 3780/2023 aprovado na última semana, que prevê aumento de pena para os crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados e latrocínio (roubo seguido de morte). Esse foi um dos 54 projetos de lei apresentados pelo deputado à Câmara. O deputado mais votado do Estado que ocupa o seu primeiro mandato, já apresentou o dobro de projetos de lei que outros dois deputados federais de Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira e Camila Jara, que protocolaram 21 pedidos.

Apesar de novo na política, ele tem um extenso currículo voltado às pautas da direita, mostrando o comprometimento com essas demandas na Câmara dos Deputados, apresentando inúmeros projetos acerca da legítima defesa, agronegócio, tributos, transportes, dentre outros.

Pollon foi responsável por 27% das propostas legislativas apresentadas pela bancada sul-mato-grossense neste mandato, seguido por Camila Jara (22%) e Geraldo Resende (12%).

Enquanto isso, deputados de segundo mandato, como Luiz Ovando, Vander Loubet, Beto Pereira, apresentaram 1, 2 ou 3 projetos de lei, respectivamente, desde o início do ano.

O Índice Legisla, uma avaliação da Câmara dos Deputados, é uma ferramenta de avaliação de parlamentares, projetada para apresentar e comparar o grau de produtividade e performance de cada deputado federal de maneira acessível. A ferramenta mede de forma quantitativa e objetiva o desempenho dos 513 deputados federais no primeiro ano desta legislatura, de fevereiro até 06 de outubro, considerando quatro eixos de avaliação: produção legislativa, fiscalização, mobilização e alinhamento partidário.