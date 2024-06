Campo Grande amanhece com céu claro e MS tem previsão de tempo estável

O sábado (8) em Campo Grande amanheceu com céu claro, e a previsão para todo o Mato Grosso do Sul indica tempo estável, com sol e poucas nuvens predominando no Estado. Essa condição meteorológica é resultado da atuação de uma alta pressão atmosférica, que favorece a manutenção de um clima mais quente e seco na região.

O sábado promete ser de calor intenso, especialmente no Pantanal de Corumbá, onde as temperaturas podem atingir até 37ºC. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a presença de ar seco no Estado contribuirá para altas amplitudes térmicas — a diferença entre as temperaturas mínima e máxima — que podem chegar a uma variação de até 20°C no mesmo dia.

As temperaturas mínimas ao amanhecer seguem amenas, oscilando entre 15°C e 18°C. No entanto, à medida que o dia avança, as máximas se elevam significativamente, podendo atingir entre 30°C e 37°C. Para a Capital, a previsão é de poucas nuvens com névoa seca, e a temperatura máxima deve chegar aos 32°C.

Em outras localidades do Estado, a previsões aponta para máximas acima dos 30ºC. São Gabriel do Oeste, Mundo Novo, Paranaíba, Chapadão do Sul e Ponta Porã, têm máximas previstas de 32ºC.

Rio Brilhante, Água Clara, Maracaju, Selvíria e Três Lagoas, 33ºC. Em Miranda, os termômetros devem chegar aos 34ºC, Rio Verde de Mato Grosso, 35ºC, Coxim, Aquidauana e Sonora, com 36ºC e Corumbá, 37ºC.

O Cemtec alerta que as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. Em razão disso, é recomendado que a população evite qualquer tipo de queimada ou atividade que possa iniciar um fogo, para prevenir desastres ambientais e proteger a fauna e flora locais.

Com informações do Cemtec

