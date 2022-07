Frio deixa temperatura em 14ºC na Capital e promete durar ao longo da semana

Uma nova frente fria que chegou ao Mato Grosso do Sul durante este final de semana fez com que, o domingo (17), amanhecesse bastante gelado e com céu nublado. Campo Grande registrou temperatura mínima de 14°C durante a madrugada e pode chover em algumas regiões do Estado.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Campo Grande, o dia amanheceu com sensação térmica de 3°C. Na região do Pantanal, em Corumbá, o frio registrado foi de 10°C. Na região Leste, como em Três Lagoas, o domingo começou com 17°C.

Ventos a mais de 5 km/h foi registrado e MS está sob dois alertas para temporais até o final da manhã. Já ao longo do dia na Capital, a máxima pode chegar hoje aos 26ºC. Também na madrugada deste domingo, foi registrado mínima de 8°C na região Sul e a friaca deve perdurar durante a semana.