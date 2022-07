Jornalista de MS leva cultura e notícias do Japão para o Brasil

Silvio Mori passou parte da adolescência e juventude no país oriental

Silvio Mori já é um nome conhecido no jornalismo campo-grandense e, nos anos recentes, continua jornalistando, porém, do outro lado do mundo: no Japão, mostrando notícias, curiosidades e cultura daquele país, por meio do Itiban News, uma produção independente, que traz os principais fatos com reportagens do cotidiano e especias e que tem estreia marcada para hoje (17), às 9h, no SBT MS.

Silvio conta que a adaptação à Terra do Sol Nascente foi bastante tranquila. “Adaptação, para mim foi fácil, morei aqui por 11 anos, parte da adolescência e juventude foi aqui”, explica, e fala sobre sua volta: “Em 2018 eu tinha intenção de vir, pois tenho dois irmãos que moram aqui. Claro, e aproveitar para ganhar uma grana extra, ninguém vem para o Japão simplesmente a passeio, mas não se ganha como antigamente”.

De qualquer forma, o “banzo” às vezes bate: “Sinto falta do Tereré, da Chipa e, acredite, até da bocaiuva”, dispara Mori.

O jornalista conta que atuar por lá, na área de formação, não tem tantas diferenças quando se compara com a atividade por aqui. “O trabalho é como no Brasil, tenho que apurar os fatos, ir em busca de fontes e entrevistados, muda quando o assunto é Japão, porque ai tem tradução, mas quando é relacionado à comunidade brasileira no Japão, a dificuldade está no personagem, que não querem dar entrevista”.

Itiban News

O Itiban News iniciou com um canal no youtube, e devido ao grande sucesso, conquistou espaço na televisão em São Paulo, é exibido pela Band Paulista, na Rede Brasil em rede Nacional e, agora, com exclusividade para Mato Grosso do Sul pelo SBTMS.

O programa aborda os mais importantes temas do dia-a-dia, assim como comportamento, turismo, cultura e dicas para quem deseja viajar ou trabalhar no Japão, e conta com Silvio Mori como correspondente internacional. Ele será responsável pelas principais matérias e reportagens especiais, além das que envolvem a comunidade brasileira no Japão. “É importante esse elo entre Brasil e Japão, e claro, com Mato Grosso do sul, onde está a terceira maior comunidade nipônica do Brasil”, disse.

A evolução e crescimento da atração é algo muito positivo, na visão de Mori. “Desenvolver com a equipe o Itiban News tem sido gratificante. Era apenas um programa no YouTube que agora está na TV aberta, ganhando mais força e público e, claro, patrocinadores. É muito bom poder ter espaço para falar de como realmente é o país e o que acontece aqui”, dispara o jornalista.

Mas se engana quem pensa que é tudo “oba-oba”, alguns fatos, por vezes, exigem uma dedicação além do usual. “A morte de Shinzo Abe é um exemplo. Fiquei praticamente acordado 24 horas para atender os telejornais da TV Cultura”, e complementa: “Ser jornalista em qualquer parte do mundo é igual, o trabalho é o mesmo, as dificuldades aumentam com a questão da língua e o tempo, porque eu trabalho em fábrica também”.

Para os próximos meses, Silvio comenta que ainda tem muito trabalho a fazer. “Este ano ainda tenho muito trabalho por aqui: cobertura das eleições, assessoria de shows e cobertura dos fatos aqui.”

Mori finaliza falando sobre suas expectativas acerca da estreia. “Espero que gostem do Itiban News, já temos o TV Nikkey MS (também no YouTube), que está há 15 anos no ar, desde o Armando Tibana. Não são programas concorrentes, porque são conteúdos diferentes, todos com um pedacinho do Japão”.

[Texto: Méri Oliveira, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]