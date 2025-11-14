Transparência, eficiência e cuidado com a saúde do servidor são temas do ’14º Encontro de RHs’ da Cassems

O encontro tem o objetivo de fortalecer a parceria da Caixa dos Servidores com os gestores das secretarias e órgãos conveniados, além de abordar temas atuais e relevantes do cenário da saúde suplementar

A última quinta-feira (13), foi dedicada a debates e troca de experiências na décima quarta edição do “Encontro de RHs” da Cassems. Durante todo o dia, os participantes do evento puderam conhecer um pouco mais das ações da Caixa dos Servidores, por meio de palestras com as áreas técnicas do plano de saúde. O encontro foi realizado na Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) e teve a participação de aproximadamente 120 representantes dos RHs das secretarias e órgãos conveniados.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, que abriu o evento, o Encontro de RHs é um momento colaborativo para troca de informação e sugestões entre os participantes e a gestão da operadora de saúde.

“É muito importante a gente reunir nossos gerentes e os responsáveis pelos recursos humanos de todos os órgãos do Estado, que trazem com isso colaboração, conhecimento, informação e sugestões para o nosso trabalho. Nós também passamos a todos informações sobre o que nós estamos desenvolvendo, quais são os nossos planejamentos, o que é o futuro que nós queremos, mas, também, falando muito de humanização, de transparência, dos cuidados em saúde que nós implantamos nos últimos meses. Portanto, é um dia muito importante, que traz essa oportunidade de trocar conhecimento e uma oportunidade de a gente compartilhar tudo aquilo que nós temos implantado na Cassems. É fundamental levar a todos os RHs, que estão em contato direto com cada um dos servidores, a informação necessária para que eles conheçam exatamente o momento que o nosso plano de saúde vive, mas, sobretudo, quais são os planejamentos e as estratégias para o nosso futuro, pontua Ayache

A presidente da Fetems e anfitriã do evento, Deumeires Morais, destaca a importância da troca de informações entre o plano de saúde e os servidores.

“É importantíssimo esse momento e quero, em primeiro lugar, dizer que é uma honra para Fetems receber um evento desse porte e a importância do evento, no sentido de a Cassems estar sempre atenta aos próprios funcionários que atendem a nós associados, os funcionários públicos. O encontro serve para municiar, subsidiar e dar as informações necessárias para que esse atendimento possa ser cada vez mais qualitativo para as pessoas que chegam aos nossos postos de atendimento’, avalia Deumeires.

A presidente salienta ainda que “como beneficiária, eu digo que é fundamental esse tipo de evento, pois todas as vezes que a gente chega para ser atendido por qualquer uma dessas pessoas, que são os atendentes, que são o pessoal dos recursos humanos da nossa Cassems, eles estão sempre preparados para nos receber, para nos atender e, também, para que possa dar as informações reais para nós”, finaliza.

A gerente de Assistência e Estratégia em Saúde da Caixa dos Servidores, Elea Oliveira de Godoy, falou sobre a “Interiorização e Redes Regionais – Sustentabilidade e Acesso ao Cuidado de Qualidade”. Para ela, a Caixa dos Servidores é resultado do trabalho dos servidores e eles precisam conhecer o que o plano de saúde tem feito.

“A Cassems trabalha muito no sentido de ampliar a comunicação. A comunicação é importante para todas as relações humanas. O plano de saúde é de todos os beneficiários. Ele é construído a várias mãos e, tudo o que a Caixa dos Servidores tem hoje, foi construído com a força de todos os trabalhadores, dos servidores. Isso é muito importante, todos terem acesso a tudo o que a Cassems disponibiliza para os servidores em todo o Estado de Mato Grosso do Sul”, afirma.

A gerente ainda pontua os serviços, informações e as estruturas da Cassems que, muitas vezes, o servidor não tem conhecimento. Por isso, a importância de realizar encontros como esse.

“A Cassems tem uma estrutura ampla com diversos serviços, muitos serviços voltados à área de prevenção, de promoção à saúde, de prevenção de doenças. Então, este encontro aqui é de extrema importância, ele é absolutamente relevante, para que todos aqui sejam multiplicadores de conhecimento, de informação. Se cada servidor souber onde procurar a informação, onde procurar o serviço, como ter o acesso ao cuidado, a sua saúde, com certeza nós evitaremos muitos agravos. Então, busque, conheça, temos canais de comunicação, temos as redes sociais, central de atendimentos, temos canais de WhatsApp, toda a equipe está sempre disponível a prestar qualquer esclarecimento ou atendimento que for necessário”, explica.

Para a diretora de Clientes da Cassems e organizadora do encontro, Jucli Stefanelo, a principal finalidade do Encontro de Rhs sempre foi compartilhar informações e estar mais perto dos servidores públicos.

“O grande objetivo é fazer com que aqueles que estão próximos aos servidores, que são os gestores de RHs, estejam alinhados com a Cassems para que o beneficiário, o servidor público, possa usufruir do plano de saúde com eficácia. Neste momento, a gente faz questão de estar com os gestores, porque são eles que são nossos porta-vozes lá com os servidores públicos, considerando que a gente não pode reunir todos os mais ditos com os mais de 200 mil beneficiários da Caixa dos Servidores”, conta a diretora.

