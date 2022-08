Campo Grande ainda tem 800 quilômetros de ruas sem asfalto e bairro que espera há mais de 20 anos pela melhoria

De acordo com o município, o planejamento é pavimentar mais 250 quilômetros até o fim de 2024

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado MS

Com 800 quilômetros de rua sem asfalto, tem bairro na Capital que espera há mais de 22 anos pela infraestrutura. A equipe de O Estado foi até o bairro Parque do Sol, região sul de Campo Grande, e conversou com moradores, que contaram que há mais de 20 anos esperam por obras de pavimentação na região. A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) diz que o bairro deve receber asfalto até 2023, mas não tem previsão para o asfaltamento de 100% da Capital.

Moradora do bairro há 22 anos, Maria Leocena, 74 anos, que reside na Rua Durando Pereira da Silva, conta que desde, que se mudou para o bairro, vê sua rua esburacada e alagada sempre que chove.

“Me mudei pra cá em março do ano 2000, pouco tempo depois começaram uma obra de asfalto e de lazer para a população, mas até hoje não concluíram. Aqui quando chove a rua vira um rio, os carros precisam desviar por outras ruas e a maioria das pessoas não conseguem sair de casa por conta da rua que fica alagada e com barro”, contou.

A moradora afirmou ainda que a essa falta de pavimentação implica até mesmo na segurança do bairro. “Aqui, além de asfalto, precisamos de policiamento, anda muito perigoso.

No mês passado roubaram duas vezes a igreja, então a gente fica com medo, acredito que se saísse asfalto até melhoraria a passagem para a polícia cuidar da nossa rua”, finalizou.

Marina de Souza, de 30 anos, vai todos os dias até o bairro Parque do Sol para ajudar a mãe, que é moradora há 26 anos no local e sofre com problemas na coluna. Ela conta que a falta de asfalto prejudica a locomoção com automóveis e que a falta de manutenção das ruas acaba causando prejuízo para ela.

“Para mim, que preciso vir todos os dias atender as necessidades da minha mãe, acaba sendo prejudicial. Os buracos e as pedras soltas nas ruas sempre fazem a gente gastar um pouco mais com manutenção, seja com lavagem, alinhamento, e até mesmo com pneus”, conta.

De acordo com o titular da pasta, Rudi Fiorese, já existe um projeto com aprovação de recuso pela Caixa Econômica Federal para pavimentar, além do bairro Parque do Sol, o bairro Itamaracá também. Ele afirmou que a previsão para o início das obras é 2023.

“A prefeita já anunciou um recurso que conseguiu para dar início nessas obras, no Parque do Sol e no Itamaracá; foi o contrato de repasse com a Caixa Econômica e agora começamos a fase de execução de projetos e engenharia”, disse.

Questionado, o secretário revelou ainda não ter informações sobre a possível pavimentação de toda a área que ainda necessita de asfaltamento na Capital, e que para obras acontecerem é preciso de captação de recurso que levaria um tempo, levando em conta o alto valor que seria investido no projeto.

Por nota, a Sisep informou que ainda existem aproximadamente 800 quilômetros de ruas sem asfalto e que isso precisaria de um investimento de R$ 2,5 bilhões.

E ainda que, durante os últimos seis anos, a Prefeitura de Campo Grande entregou aproximadamente 500 quilômetros de asfalto. Para os próximos dois anos, até 2024, o planejamento é pavimentar mais 250 quilômetros. Hoje, a Capital conta com uma malha viária pavimentada de 2,5 mil quilômetros.

