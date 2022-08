Chuva finalmente chega em MS e máxima não passa dos 25ºC na Capital

A chuva finalmente deu as caras em Mato Grosso do Sul neste domingo (07), a partir do período da tarde e com maior intensidade a noite. No Estado de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) não chovia a aproximadamente 20 dias em todo o Estado o os níveis de umidade relativa do ar estavam entre 10% e 20%, considerado semelhante ao clima desértico.

A segunda-feira (08) começa com previsão do chuva e frio principalmente na região sul do Estado e que deve se alastrar para outras regiões na terça-feira (09). O volume de chuvas em MS chegou a 20 milímetros nas últimas 24 horas e deixou diversas regiões de Campo Grande sem luz.

Na Capital o dia começou com mínima de 20ºC e a máxima não deve passar dos 24ºC. Em todos os períodos é previsto pancadas de chuvas isoladas com possibilidade de trovoadas de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em outras regiões as temperaturas mínimas também não passaram dos 20ºC como em Paranhos e Sete Quedas que marcaram 17ºC, 18º em Dourados e 19ºC em Porto Murtinho.

Já as máximas não passam dos 23ºC hoje em Dourados e Bonito, 24ºC em Três Lagos e 26ºC na região pantaneira, em Corumbá.

O volume de chuva das últimas 24 horas foi de 7,4 milímetros em Campo Grande, 20,6 mm em Mundo Novo, 13,8 em Ivinhema, 13,4 mm em Dourados, 13 mm em Itaquiraí, 12 mm em Dois Irmãos do Buriti, 10,8 mm em Corguinho, 9,2 mm em Aquidauana, 7,6 mm em Rochedo, 5,6 mm em Corumbá, 4,8 mm em Três Lagoas e 3,4 mm em Ponta Porã.

A frente fria deve chegar com mais força no Estado na terça-feira. As mínimas previstas são de 12ºC em Campo Grande, 9ºC em Ponta Porã, 10°C em Paranhos, 11ºC em Dourados e Amambai, 12ºC em Eldorado, Itaquiraí e Porto Murtinho, e 14ºC em Corumbá.