Usando cordas improvisadas, 30 integrantes do PCC fogem de presídio

Aproximadamente 30 detentos fugiram na tarde de ontem (7) da Penitenciária Misiones, em San Juan Bautista, cidade paraguaia a 520 quilômetros de Sete Quedas (MS). De acordo com informações da polícia paraguaia, a maioria dos fugitivos são integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital). Até agora, 16 detentos foram capturados até o momento.

Entrevistado pelo site paraguaio ABC Color o chefe de segurança de Missiones, o comissário Milcíades Ramires, informou que três guardas foram feitos de reféns por volta das 16h, mas nenhum deles foi ferido. As forças de segurança do Paraguai estão empenhadas na busca pelos fugitivos.

O chefe de segurança ainda relatou que depois de atacar os guardas e apreenderam suas armas, os presos utilizaram cordas improvisadas com tecidos para fugir do estabelecimento penal. Câmeras de segurança conseguiram registrar o momento de fuga.

