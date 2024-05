Semana em MS começa com frio e pouca possibilidade de chuva

A semana começou com temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul, com registros de frio intenso em diversas regiões do Estado. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura foi registrada em Sete Quedas e Aral Moreira, na região de fronteira com o Paraguai, onde os termômetros marcaram 10ºC nesta manhã.

Em Campo Grande, a temperatura mínima foi de 15ºC às 5h. Apesar do céu nublado, não há previsão de chuva para a cidade, e a temperatura máxima prevista para esta segunda-feira é de 28ºC. Nos próximos dias, os termômetros podem chegar aos 31ºC.

Outras cidades também registraram mínimas significativas nesta manhã. Em Iguatemi, Ponta Porã e Amambai, a temperatura chegou a 11ºC. Dourados e Itaquiraí tiveram mínimas de 12ºC, enquanto Bonito, Porto Murtinho e Maracaju marcaram 13ºC. Em Corumbá, a mínima foi de 15ºC.

Para o restante da semana, as temperaturas devem variar em diferentes regiões do Estado. Na região sul, as máximas não devem ultrapassar os 23ºC em Ponta Porã, 24ºC em Naviraí, 25ºC em Dourados e 26ºC em Ivinhema. Na região pantaneira, as máximas previstas são de 22ºC em Porto Murtinho, 27ºC em Corumbá, 28ºC em Coxim e 29ºC em Aquidauana.

Outras máximas previstas para o início da semana incluem 26ºC em Maracaju e Bonito, 27ºC em São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina. Sidrolândia deve alcançar os 28ºC, enquanto Água Clara terá 29ºC e Três Lagoas e Paranaíba podem chegar aos 30ºC.

A previsão indica que, apesar das manhãs frias, o clima se mantém ameno ao longo do dia, proporcionando temperaturas agradáveis nas diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

Com informações do Inmet

