Campão Cultural: Pitty e Nando Reis agitam o palco neste domingo

Trazendo até Campo Grande a turnê “As Suas, as Minhas e as Nossas”, Pitty e Nando Reis são a atração nacional do palco da 2° edição do Campão Cultural deste domingo (9). Cantando músicas originais de seus repertórios, releituras e inéditas, a dupla tem previsão para começar o espetáculo às 21h40, no Palco da Esplanada, localizado na Avenida Calógeras, 5045. A entrada é gratuita.

Do lado da Pitty, o público pode esperar pelos sucessos que marcaram uma geração em 2003, como Admirável Chip Novo, Na Sua Estante, Equalize, Teto de Vidro e Me Adora. A cantora também irá apresentar músicas lançadas recentemente, como Serpente e Te Conecta.

Já do lado de Nando Reis, o choro será garantido pelas músicas Do Seu Lado, All Star, Relicário e Segundo Sol, então pode preparar o lencinho.

Para deixar o público naquele clima, o show terá como abertura o músico sul-mato-grossense Jerry Espíndola, que irá comemorar seus 40 anos de carreira com a apresentação especial “40 Tons”, a partir das 20h30.

Este domingo (9) também será marcado por outras atividades de lazer oferecidas gratuitamente pelo Campão Cultural. Então já anota o cronograma para hoje:

CULTURA DE RUA – 10h/20h

CAMPÃO SKATE FEST (Campeonato Skateboard)

Local: Pista de Skate do Parque das Nações Indígenas – Avenida Antônio Maria Coelho, 6000

Inscrições e mais Informações: 67 99191-5665 TEATRO – 15h Bailarina – Grupo Sobrevento (SP) Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea; Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas Classificação indicativa: (bebês de 0-3 anos) acompanhado de um adulto (retirada de ingressos 30 minutos antes da sessão) Reserva de ingressos: [email protected] (as reservas caem 15m antes de cada sessão) Duração: 30 minutos CINEMA – 15h URBANCINE Local: CUFA – Rua Livino Godoy, s/n°, São Conrado ao lado do CRAS São Conrado MARTE UM (Brasil, Ficção – 01h 55m) Classificação indicativa: 16 anos 19h CANTA DORES DO PANTANAL 50 ANOS GRUPO ACABA (MS, Documentário – 1h e 10m) Classificação indicativa: 10 anos PATRIMÔNIO CULTURAL – 15H/19h I Feira Pet do Centro de Campo Grande Local: Esplanada da Estação Ferroviária TEATRO – 17h Bailarina – Grupo Sobrevento (SP) Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas Classificação indicativa: (bebês de 0-3 anos) acompanhado de um adulto (retirada de ingressos 30 minutos antes da sessão) Reserva de ingressos: [email protected] (as reservas caem 15m antes de cada sessão) Duração: 30 minutos CULTURA LGBTQIA+ – 17h/20h CORRIDA POCKET Local: Armazém Cultural Avenida Calógeras, nº 5045 – 17h: Início do evento – 17h -18h: Dj Set Becky Jhow – 18h: Show de Bruandra Guel – 18h10 – 18h40: Shows com Benjamin Black, Cher Dellavick e Afropaty – 18h40 – 19h20: Dj Set Becky Jhow – 19h20 -19h30: Batalha de dublagem – 19h30 – 19h40: Show Naomi Leakes – 19h40 – 20h: Encerramento CIRCO – 18h A Borboleta Mais Velha do Mundo – Grupo Casa – Coletivo de Artistas (MS) Local: Praça Central do Conjunto José Abrão Endereço: R. Arnaldo Horta, 79 – Conj. José Abrão TEATRO – 19h Quando eu morrer vou contar tudo a Deus – Coletivo o Bonde (SP) Local: Concha Acústica Helena Meirelles Rua Antônio Maria Coelho, nº 6000 Classificação indicativa: 12 anos DANÇA – 20h Fruto – João Dias (MS) Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas Classificação: livre MÚSICA – 20h30 Palco da Esplanada Local: Esplanada Ferroviária Avenida Calógeras, nº 5045 – 20h30 – Jerry Espíndola (MS) – 21h40 – Show Pitty e Nando Reis (BA/SP) Veja mais sobre a apresentação “40 Tons”: Jerry Espíndola faz show em comemoração a quatro décadas de carreira

