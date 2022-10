Jerry Espíndola faz show em comemoração a quatro décadas de carreira

O cantor e compositor Jerry Espíndola, o caçula da conhecida família de artistas, faz uma apresentação toda especial para comemorar, hoje (9) à noite, seus 40 anos de carreira, com o show “40 Tons”, que será realizado na Esplanada Ferroviária, a partir das 20h30, por meio do Festival Campão Cultural. Que a família Espíndola é conhecida por ter vários talentos, todo mundo sabe. Assim, a comemoração acaba por coincidir com as recentes comemorações de suas irmãs, Tetê e Alzira, que comemoraram, 44 e 45 anos de carreira, respectivamente.

Quando perguntado sobre um balanço a respeito de sua trajetória até o momento, Jerry afirma algo surpreendente. “O balanço é que já fiz muita coisa, mas vejo que ainda há muito por fazer, principalmente porque me sinto um artista novo perante um público jovem que ainda não me conhece.”

O artista conta que, apesar de ter crescido em uma família de artistas musicistas, não enfrentou dificuldades quanto a cobranças ou tensões. “No meu caso não [tive obstáculos]. Apesar de ser o caçula, vi com naturalidade o fato de ser mais um artista na família. Fui criado num ambiente musical sem competitividade e de muita generosidade, por isso nunca senti nenhum peso”, relata, referindo-se ao carinho que sempre recebeu dos irmãos durante a vida.

Jerry conta que quer se manter em atividade e vivenciar alianças musicais. “Quero cada vez mais produzir e fazer parcerias com novos artistas. Eu gosto muito dessa troca, de poder contribuir com experiência, e aprender com as novas referências”, dispara, e em seguida, comenta sobre sonhos realizados e um sonho que hoje não é mais possível. “Acho que já realizei um dos meus maiores sonhos, que foi ter uma música cantada pelo Ney Matogrosso, o outro ficou impossível de ser realizado, ter uma música cantada pela Cássia Eller. Sempre fui muito feliz com o dia a dia da carreira, gosto das surpresas que virão.”

O compositor também pontua que, de todos os trabalhos realizados, cada um deixou sua marca, e se diz feliz e assustado ao mesmo tempo. “Todos os meus trabalhos são muito marcantes para mim, mas, sem dúvida, a polca-rock com o Jerry&Croa é o trabalho que me coloca na cena da música brasileira. Estou feliz pelos 40 anos de carreira, apesar de assustado com tanto tempo de estrada. Espero que ainda possa fazer muita coisa na música porque isso é o sentido da minha vida”, conclui.

‘40 Tons’

O show de comemoração de 40 anos de carreira do cantor e compositor campo-grandense Jerry Espíndola foi denominado “40 Tons” e foi pensado levando em conta os 12 álbuns lançados e mais de 130 músicas gravadas por ele e vários artistas conhecidos nacionalmente, como Ney Matogrosso e Zélia Duncan.

Assim, Jerry sintetiza no espetáculo o melhor de sua trajetória, que vem desde a década de 1980, quando Jerry aparece no LP “Prata da Casa” tocando violão na música “Quiquiô”, na primeira gravação da música de Geraldo Espíndola, que se transformou em um dos hits sul-mato-grossenses. Esse registro discográfico em 1982 é o ponto de partida para uma caminhada que rendeu centenas de shows e também prêmios importantes para o artista, como o “Prêmio de Música Popular”, recebido em 2008 pela Funarte.

No repertório, canções pop, a polca-rock e músicas que refletem toda a extensa influência musical de Jerry Espíndola, da música fronteiriça, do rock ao rap. Artista sempre ligado no tempo presente e que tem como característica a parceria, Jerry também traz para o show “40 Tons” releituras das bandas Chánoise e Curimba, tocando dois hits conhecidos do público campo-grandense, “O Jogo vai Virar” e “Uel”.

Acompanhado por Sandro Moreno nos arranjos de percussão eletrônica, Marcus Loyola na bateria, Rodrigo Teixeira no baixo e Gabriel de Andrade na guitarra, o quarteto prepara um show contagiante para o “Campão Cultural”.

Para completar, o feat da cantora Pretah, uma das novas vozes da música de MS, trazendo todo o seu talento para este show que promete ser marcante para o público do festival.

O festival

Em 2021, a primeira edição do “Campão Cultural” aconteceu durante 14 dias, com 150 atrações em 20 locais diferentes, por 10 bairros da Capital e 2 distritos: Rochedinho e Anhanduí. Em 2022, a segunda edição será concentrada na Esplanada Ferroviária e também nas praças Ary Coelho e do Rádio, além do Parque das Nações Indígenas e de mais quatro bairros da cidade. Entre as atrações nacionais da música destacam-se Péricles, Roberta Miranda, Pitty e Nando Reis, entre outros.

O “Campão Cultural” é uma realização do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de MS (Secic) e da Fundação de Cultura de MS (FCMS), com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Seviço: O palco da Esplanada está montado na Av. Calógeras, 5.045 – Centro.

Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

