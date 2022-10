Confira o que abre e fecha nos feriados de 11 e 12 de outubro

Esta semana o Estado está repleto de feriados. Dia 11 é comemorado os 45 anos da divisão de Mato Grosso do Sul, já dia 12 é feriado nacional, sendo o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Além disso, na Administração Direta e Indireta do Governo do Estado será ponto facultativo na segunda-feira (10) em antecipação ao Dia do Servidor Público, que se comemora em 28 de outubro. Com isso, os funcionários públicos vão trabalhar normalmente no fim do mês, sem interrupção.

Visando essa semana de feriados, confira a lista do que abre e feche nestes dias:

– Agenfas (Agências Fazendárias): fechadas de 10 a 12 de outubro;

– Detran: fechadas de 10 a 12 de outubro;

– Fácil: fechados de 10 a 12 de outubro;

– Hemosul: segunda-feira (10) estará aberto das 7h às 17h. Terça e quarta-feira (11 e 12) não abrirá;

– Correios: segunda-feira (10) estará aberto. Terça e quarta-feira (11 e 12) não abrirá;

– Delegacias: funcionarão normalmente; (apenas Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol do Centro e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) funcionarão para registro de ocorrências).

– Bioparque Pantanal: não irá funcionar nos dias 10 e 11 de outubro, mas retorna dia 12 de outubro, com mil vagas para visitas sem agendamento, distribuidas por ondem de chegada a partir das 8h e à tarde, a partir das 13h30;

– Mercados: funcionarão normalmente;

– Bancos: segunda-feira (10) estarão abertas. Terça e quarta-feira (11 e 12) não irão abrir.

– Aeroporto: funcionarão normalmente;

– Rodoviária: segunda-feira (10) estará aberta. Terça e quarta-feira (11 e 12) não abrirá;

– Fórum: segunda-feira (10) estará aberto. Terça e quarta-feira (11 e 12) não abrirá;

– Prefeitura: fechada de 10 a 12 de outubro;

– Governo do Estado: segunda-feira (10) estará aberto. Terça e quarta-feira (11 e 12) não abrirá;

– Mercadão Municipal: segunda-feira (10) estará aberto. Terça e quarta-feira (11 e 12) estará aberto das 6h30 às 12h;

– Farmácias: funcionarão normalmente;

– Postos de combustíveis: funcionarão normalmente;

– Coleta de lixo: funcionará normalmente;

– Comércio/Centro: funcionarão normalmente;

– CRS e UPAs: funcionarão normalmente;

– Hospitais: funcionarão normalmente;

– Shoppings: funcionarão normalmente;

– Cartórios: fechados 11 a 12 de outubro;

– Transporte coletivo: funcionará normalmente;

Com informacões da repórter Carolina Rampi e Camila Farias.

