Campanhas na rua e candidatos correm para convencer eleitores

Viagens, adesivaços e muita conversa marcam corrida eleitoral em MS

Por Alberto Gonçalves – Jornal O Estado

A primeira semana de campanha liberada nas ruas começou com adesivaços, reuniões com apoiadores, entrevistas e viagens pelo interior do Estado.

Desde a última terça-feira o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) liberou para que os candidatos fizessem as campanhas diretamente aos eleitores. Com isso, as ações foram voltadas, em princípio, a adesivagem de veículos e reuniões em várias cidades de Mato Grosso do Sul.

No primeiro fim de semana de campanha, após divulgação da Pesquisa do Instituto Paraná, em que mostra equilíbrio na disputa ao governo de Mato Grosso do Sul, os candidatos participaram de eventos em Campo Grande, mostrando que começa a esquentar a disputa eleitoral.

O candidato do MDB, o ex-governador André Puccinelli, que lidera as pesquisas de intenções de voto, começou sua campanha com reuniões em Campo Grande e, no decorrer da semana, foi para a região de fronteira, onde participou de vários encontros, em Ponta Porã e Aral Moreira. No fim de semana, o candidato ficou na Capital, onde participou de evento cultural à noite e adesivaço em frente do comitê do partido, na manhã de sábado, junto com muitos apoiadores.

O coordenador da campanha do MDB, Ulisses Rocha, acredita que essa primeira semana foi para que a campanha comece a tomar corpo, com início de viagens pelo interior, ouvindo demandas, preparando os programas de rádio e televisão que começarão a ser veiculados no próximo fim de semana praticamente.

“A campanha deve ir num crescente, ainda não está no clima, mais próximo é que as pessoas tomam decisões, começam a definir e participar mais ativamente para escolher os candidatos. Então até lá, ela vai num crescimento gradual, muito embora tenhamos apenas 40 dias de campanha, mas é perto do dia 2 de outubro, que as pessoas mais se envolvem.”

O candidato do PSDB, Eduardo Riedel, teve uma agenda extensa, onde percorreu várias cidades do interior do Estado e realizou encontros com apoiadores em Campo Grande. O candidato começou a campanha no primeiro minuto da liberação, na última terça-feira, onde participou de adesivaço na Capital. Em seguida viajou pelo interior e também fez encontro com grupos de mulheres no comitê central, em Campo Grande, na Avenida Ceará.

No decorrer da semana, Riedel concedeu entrevistas nas cidades por onde passou, se reuniu com várias lideranças, como indígenas, moradores e empresários.

Marquinhos Trad, do PSD, permaneceu em Campo Grande, onde foi prefeito até a sua renúncia, e conversou com moradores de vários bairros da Capital.

Rose Modesto, do União Brasil, também realizou, no começo da campanha, reuniões e entrevista em Campo Grande, Em seguida viajou para cidades fronteiriças, como Ponta Porã e região, e retornou na sexta-feira para o lançamento de sua campanha na sede do comitê central, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

O deputado Capitão Contar, que disputa o governo de MS pelo PRTB, cumpriu agenda em cidades da região do Bolsão, tendo reuniões com apoiadores, e finalizou a semana em Três Lagoas.

A candidata do PT, Giselle Marques, viajou pelo interior em cidades como Naviraí, Ivinhema, Itaquiraí, Nova Andradina, Três Lagoas e região, realizando encontros com apoiadores e população local. Retornou a Campo Grande para reunião com lideranças do partido e gravar o programa eleitoral, que começará a ser divulgado em rádio e TV na sexta-feira (26).

O candidato da Federação PSOL/Rede, Adonis Marcos, viajou para Aquidauana e manteve reuniões em Campo Grande, além de gravar programa eleitoral e para as redes sociais.

Outros candidatos

Em relação aos candidatos que buscam vagas nos Legislativos estadual e federal, e também ao Senado, alguns fizeram viagens pelo interior, acompanharam os candidatos da majoritária, ao passo que outros lançaram oficialmente suas campanhas e, sempre em busca de conquistar o voto do eleitor, conversaram com a população e fizeram adesivaços.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também:

Jingles políticos: Corrida eleitoral movimenta o trabalho de artistas regionais e técnicos