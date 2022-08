Ruas da Capital são interditadas para eventos neste domingo; confira

O fim de semana segue agitado em Campo Grande, desde sexta-feira (19) diversos pontos são interditados para a realização de eventos. Para evitar transtornos Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) orienta que os condutores se atentem as interdições e optem por rotas alternativas.

Confira as interdições

Neste domingo (21), a Rua Antônio Rahe, entre a Rua hermínia Grize e Rua salsaparrilha; Avenida Nelly Martins, com a Rua Henrique Aragão; Rua Rio Negro e Rua Cristovão Lechuga Luengo serão interditadas da 7h às 12h, para evento esportivo.

Na Rua Nazaré, entre a Rua Piraputanga e a Rua Indianápolis, a interdição segue das 6h às 22h, para Festival Campo Grande em Ação.

