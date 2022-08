A Mensagem abaixo é fruto da meditação do livro “Ele e eu”, de Gabrielle Bossis

Filho, não deixes a tua Mãe Imaculada, e tampouco Ela te deixará. Ama-te mais do que tua mãe na terra que muito sofreu para te gerar.

Ela, Rainha dos mártires, sofreu por ti os horrores da minha morte. Sempre se ama mais aqueles pelos quais mais se sofre. Imagine se puderes, a ternura que Ela tem por ti. Nada poderia detê-la, nem sequer a tua ingratidão. Diga seguidamente que a ama e lhe agradece. Os colóquios com Ela te aproximarão de mim.

A Minha Mãe sofreu as torturas de minha morte. Sofreu por ti para te salvar, e por isso, te ama mais do que qualquer mãe. Eu a pedi que sofresse comigo na cruz, para que junto comigo, pudesse te salvar. Nem as tua ingratidões e esquecimentos poderão impedi-la de te amar. Ela sempre te amará. Coloca-te junto dela. Ela é Minha Mãe, mas também é tua.

Deposite nela a tua confiança e Ela te ajudará a escalar a dura montanha da perfeição. Quem poderá purificar-te e acender a luz em teu interior, se não aqueles que já a possuem, os santos e a Rainha de todos os santos. Quem pode fazer isso melhor do que tua Mãe, que deseja profundamente te ajudar em tuas necessidades, em tua subida rumo à santidade, rumo ao Meu Coração? Ela é a Mãe poderosa em amor e intercessão.

Sente-te muito pequeno junto a ela, porque nossa Mãe não é uma simples mulher, se não, A Mulher, a segunda Eva, a que pisa na cabeça da serpente. Então, não tenhas medo da serpente, medo do mal, pois nossa Mãe lutará e vencerá tudo por ti. Seja pequeno e humilde, como ela também foi. Ela ama os pequenos, ama pegar no colo os mais frágeis, tendo uma natural atração por eles. Poderá tu desanimar diante das dificuldades, sejam elas quais forem? Não! A tua Mãe está disposta a te pegar nos braços, a te ajudar.

Mais uma coisa: vive conosco em família com toda a simplicidade, como se vivesse conosco em Nazaré. Porque nada de nossa intimidade te fica proibido. Eu te dou tudo que posso, ainda o amor de Minha Mãe. Assim, quando te sentires só e fraco, entre na intimidade de nós dois.

Não é necessário que alguém te apresente, pois faz longo tempo que te conhecemos e melhor que tu te conheces. Fazes parte de nossa família, não fiques longe. As portas dos nossos corações estão abertas para ti. E como ansiamos pela tua presença! Não estamos distantes de ti, mas muito mais próximos do que possas imaginar, estamos em teu coração. Não deixe de falar com nossa Mãe, comigo que sou teu Irmão.

Por último, queria te pedir algo: nos console. Falo isso, porque são tantos filhos nossos, irmãos teus, que não nos amam e isto nos causa um grande sofrimento. Gostaríamos tanto também de um abraço, de um beijo.

Não temos direito, Eu e Minha Mãe, de um pouco de amor? Também temos um coração, também queremos sermos amados. Não saia da nossa casa, não saia da nossa presença. Peça a nossa ajuda, confie em nós e nos ame. E viveremos no céu, viveremos em família. Eu, tu, Minha Mãe, Meu Pai, o Espirito Santo, todos os anjos e santos, numa grande e bela família.

