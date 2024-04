Proposta que institui o Dia do Atleta de MS será votada nesta quinta-feira

Na última sessão da semana os deputados estaduais devem apreciar e votar, durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), seis propostas, sendo quatro projetos de resolução e dois de lei. A sessão tem início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente ou através dos canais de comunicação da Casa de Leis.

Conforme previsão da Ordem do Dia, nesta quinta-feira (11) os parlamentares votarão, em primeira discussão, o Projeto de Lei 48/2024, de autorida do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), que institui e inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, o Dia do Atleta. De acordo com o texto, 10 de fevereiro foi escolhido porque é nessa data que se comemora, nacionalmente, o Dia do Atleta Profissional. Também será votado o Projeto de Lei 265/2023, da deputada Mara Caseiro (PSDB), que declara de Utilidade Pública Estadual a Comunidade Terapêutica Amor de Deus Maanaim com sede no Município de Juti-MS.

Em discussão única serão votados os Projetos de Resolução 5, 6, 7 e 8/2024, de autoria do deputado estadual e presidente do Legislativo Estadual, Gerson Claro (PP), que concedem títulos de Cidadão Sul-mato-grossense.

Com informações da Agência Alems.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: