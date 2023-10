VÍDEO: Caminhão desgovernado tomba em pátio de creche, no Aero Rancho

Na manhã desta quinta-feira (25), um caminhão invadiu o pátio do Ceinf (Centro de Educação Infantil) CAIC, na Avenida Ezequiel Ferreira Lima, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O veículo era conduzido por um homem de 30 anos, que prestava serviço terceirizado à prefeitura de Campo Grande e transportava massa asfáltica.

Conforme apurado pela reportagem do jornal O Estado Online, por volta das 7h25, o condutor trafegava pela Avenida Ezequiel Ferreira Lima, sentido à Avenida Ernesto Geisel, quando percebeu problemas com o freio e perdeu o controle da direção do caminhão. Segundo informações preliminares apuradas no local, o freio do já estava com uma ‘gambiarra’.

A professora Daiani dos Santos (30) e a esteticista Daiani Ricalde (41) presenciaram toda a dinâmica do acidente. De acordo com as testemunhas, o caminhão estava em alta velocidade e, antes de tombar, passou por uma lombada, que ajudou a reduzir a velocidade, bateu em uma árvore e derrubou uma placa de trânsito.

As testemunhas acreditam que o veículo tombou, no momento em que o motorista desviou para lateral e subiu na calçada, para não atingir outros carros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor teve a atitude correta, porque agiu a tempo de evitar que outras pessoas se machucassem. Felizmente, no momento do acidente os alunos já estavam dentro do Ceinf.

Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que passava pelo local no momento do acidente, parou e prestou os primeiros socorros ao motorista, que foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Ele estava consciente e disse estar com dores na região do tórax.

