Policiais prende motorista de aplicativo com 242 kg de maconha na BR-463

Estevão Amaral Ricardo, 33 anos, foi preso na tarde de ontem (25), com com 242 quilos de maconha em um Renault Sandero, na BR-463, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o preso é morador do Rio de Janeiro e estava transportando os entorpecentes até São Paulo.

Conforme informações do site Dourados Informa, Estevão disse aos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que é motorista de aplicativo e como precisava de dinheiro para comprar um veículo, acabou aceitando o serviço. A prisão aconteceu no trevo de acesso ao aeroporto da BR-463.

Questionado pelos policiais sobre quem o contratou, o homem disse que recebeu um telefonema do contratante. Ele ganharia R$15 mil, onde pegaria os entorpecentes na fronteira e levaria até São Paulo.

O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

