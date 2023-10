Ao menos 22 pessoas são mortas em ataque de atirador nos EUA

Pelo menos 22 pessoas foram mortas por um atirador durante um ataque na cidade de Lewiston, no Maine, nos Estados Unidos, na noite de ontem (24). O número total de mortos e feridos continua sendo contabilizado pelas autoridades, que ainda relatam que ‘múltiplas ocorrências’ foram atendidas desde às 18h56.

Segundo a polícia local, as forças de segurança estavam lidando com uma ocorrência em um restaurante e em uma pista de boliche. A polícia do condado de Androscoggin, onde fica Lewiston, publicou uma foto de um homem branco segurando o que parece ser um rifle de longo alcance, não incomum em massacres recentes nos Estados Unidos.

A polícia de Lewiston publicou imagem do suspeito, Robert Card, 40, segundo as forças de segurança locais. Ele ainda está à solta, e ainda não há qualquer informação sobre a motivação para o ataque.

As forças de segurança também afirmam que o veículo usado pelo atirador foi identificado pela polícia e localizado na cidade de Lisbon, próxima de Lewiston, e recomendaram que os moradores da cidade fiquem em casa e contatem a polícia se avistar o homem ou tiver pistas de seu paradeiro.

Em entrevista coletiva, o comissário de segurança pública do estado, Michael Sauschuck, evitou perguntas sobre o total de mortes e não confirmou o número de 22 relatado por fontes policiais. Ele afirmou que a situação, até o começo da madrugada desta quinta (25) era “fluida”.

O hospital Central Maine Medical Center afirmou que sua equipe estava “reagindo a um episódio de atirador em massa com múltiplas vítimas” e estava em contato e coordenação com outros hospitais da região para receber os pacientes.

Justin Juray, proprietário da pista de boliche onde as autoridades disseram que ocorreu o ataque, afirma que havia cerca de 100 a 150 pessoas, incluindo 20 crianças, na pista de boliche no momento em que o agressor entrou atirando com um rifle.

Dezenas de estudantes se abrigam no último andar da biblioteca do Bates College, uma faculdade privada local, mantendo-se abaixados entre as estantes de livros enquanto procuram atualizações sobre o caso pelas redes sociais.

O presidente americano, Joe Biden, foi informado sobre o caso, ligou para a governadora democrata do estado, Janet Mills, e ofereceu “auxílio federal completo” para lidar com o ataque, de acordo com a Casa Branca.

“Estou ciente e fui informada sobre a situação em Lewiston. Insto todas as pessoas na área a seguir as instruções das autoridades estaduais e locais. Continuarei monitorando a situação e mantendo contato próximo com os responsáveis pela segurança pública”, afirmou a governadora.

O procurador-geral, Merrick Garland, foi informado sobre o ataque e funcionários do FBI, a polícia federal americana, estão no Maine auxiliando as autoridades locais.

O ataque também já é o mais mortal nos Estados Unidos desde ao menos agosto de 2019, quando um atirador abriu fogo em uma unidade do Walmart em El Paso, no Texas, matando 23 pessoas. O episódio foi classificado como crime de ódio contra hispânicos, de acordo com o site Gun Violence Archive.

