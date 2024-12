Câmera registra idosa capotando carro após colisão na Vila Glória, em Campo Grande

Idosa de 63 anos ficou ferida, nesse domingo (22), na Vila Glória, em Campo Grande, após bater o carro que conduzia na traseira de outro que estava estacionado, e capotar na via. Câmera de segurança registrou o acidente.

Conforme imagem, é possível ver a vítima seguindo em um Renault Kwid, quando ocorre a colisão. Com o impacto, o automóvel tomba na pista e fica com as duas rodas direita para o alto. O automóvel atingido sobe na calçada e bate em uma árvore.

A motorista foi socorrida por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para uma unidade de saúde com ferimentos leves. Ela contou que estava a caminho da igreja, quando se distraiu e perdeu o controle da direção.

Confira o vídeo do acidente abaixo:

