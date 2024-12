Passageira morre após caminhonete bater contra árvore na BR-163, em Campo Grande

Mulher com identidade não divulgada morreu, no início da tarde desta segunda-feira (23), na BR-163, em Campo Grande, após a caminhonete em que ela estava bater em duas árvores às margens da rodovia.

Conforme informações, a vítima estava acompanhada de mais quatro pessoas em uma Chevrolet S10, sendo uma delas uma criança. Os ocupantes vinham da cidade de Rosana (SP), com destino à capital sul-mato-grossense e, faltando cerca de 20 quilômetros para chegarem ao destino final, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Na colisão, a mulher teve graves ferimentos no rosto e morreu na hora. As outras vítimas foram socorridas por equipes da CCR MS Via e Corpo de Bombeiros. O local foi isolado para trabalho da Polícia Civil e Perícia, que vão determinar as causas do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram