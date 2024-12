Membros do PCC fogem do semiaberto da Gameleira, em Campo Grande; Este é o segundo caso de escapatória

No último sábado (21), dois detentos que fazem parte do PCC (Primeiro Comando da Capital) fugiram do presídio semiaberto da Gameleira, em Campo Grande. Este já é o segundo caso registrado na semana.

Na última sexta-feira (20), três membros da facção haviam fugido, mas um deles foi recapturado.

Assim como no caso anterior, os detentos estavam no pavilhão D. Eles quebraram a parede da cela e pularam o alambrado para escapar da unidade prisional.

Há suspeitas de que os detentos estejam molhando os blocos de concreto e usando os pés para abrir buracos, facilitando a fuga.

Com essa nova escapada, ao todo, quatro membros da facção seguem foragidos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram