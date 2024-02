Camelódromo da Capital pega fogo; Bombeiros já controlaram a situação

O Camelódromo de Campo Grande pegou fogo no fim da tarde deste domingo (11). A fumaça do incêndio pode ser vista de longe e tomou conta de lojas nas próximas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Além disso, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar fechou os acessos de veículos para as ruas 15 de novembro, Calógetas e Avenida Afonso Pena.

Ainda não há informações sobre como o incêndio começou. O local possui 450 boxes, e segundo informações preliminares foram atingidos os boxes 359, 360, 361, 377, 378, 379, 380 e 381.

O fogo já foi controlado pelos bombeiros. Pelas redes sociais, o presidente do Camelódromo, Narciso Soares dos Santos, informou que não houve feridos e que o local permanecerá fechado na segunda-feira (12) para reestabelecer a parte elétrica e hidráulica.

A partir das 8h, os lojistas poderão ir aos boxes para recuperar mercadorias e estimar os danos causados pelo fogo.

*Matéria editada às 19h06 para acréscimo de informações.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.