De virada, DAC vence Ivinhema e assume liderança do Grupo B

Virada e liderança para o Dourados AC no fim do turno nesta primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste sábado (10), pela quinta rodada, o DAC visitou o Ivinhema, saiu perdendo com gol de Thiaguinho, cobrando pênalti, mas Túlio Renan saiu do banco de reservas para marcar duas vezes na vitória douradense por 2 a 1.

Na outra partida da rodada pelo Grupo B, Corumbaense e Aquidauanense ficaram no 1 a 1 no Estádio Arthur Marinho. Agora todos os times da chave jogaram quatro vezes e, com esses resultados, o DAC pula para primeira posição, com nove pontos, deixando o Aquidauanense em segundo com oito. A terceira posição é do Corumbaense com cinco pontos e o Ivinhema caiu para quarto, com quatro pontos. O Novo, com apenas um, é lanterna e amarga lugar na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, os dois jogos acontecem no sábado (17). Às 15h30, o Novo recebe o Ivinhema no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia. O Dourados joga mais uma vez fora de casa, desta vez no Estádio Arthur Marinho, às 18h, contra o Corumbaense.