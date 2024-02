Semana começa com sol, mas meteorologia alerta para chegada de frente fria

Para esta segunda-feira (12) e terça-feira (13), as temperaturas elevadas continuarão predominando em Mato Grosso do Sul, mas a chegada de uma frente pode provocar mudanças no tempo. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerta ainda para a chance de pancadas de chuvas em algumas áreas do estado, com destaque para a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos pontuais.

As instabilidades atmosféricas são atribuídas à aproximação da frente fria, que se combina ao deslocamento de cavados. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliada à disponibilidade de calor e umidade, cria condições favoráveis para a formação de nuvens e ocorrência de chuvas.

Os foliões que aproveitam o carnaval em Mato Grosso do Sul terão que ficar atentos às mudanças no clima nos próximos dias. Após um início de semana quente, a previsão do Cemtec indica a aproximação de uma frente fria no estado.

Em Campo Grande, a capital do estado, a mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode atingir os 30°C. Em Dourados, no sul, os termômetros registrarão valores entre 22°C e 33°C. Na região sul-fronteira, Ponta Porã começará o dia aos 22°C, alcançando os 31°C durante a tarde. Anaurilândia, situada no leste, apresentará variação entre 24°C e 34°C.

No sudoeste, Porto Murtinho terá uma mínima de 24°C e máxima de 32°C. As cidades de Corumbá e Aquidauana, no oeste, marcarão 24°C no início do dia, atingindo os 30°C e 31°C, respectivamente. Coxim, na região norte, iniciará a manhã com 22°C e chegará aos 30°C nos horários mais quentes. Já na região do bolsão, Paranaíba terá uma mínima de 22°C e máxima de 30°C, enquanto os valores variarão entre 24°C e 33°C no município de Três Lagoas.

Com informações do Cemtec.

