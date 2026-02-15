Aplicativo Celular Seguro permite bloquear aparelho em caso de roubo durante o Carnaval

Ferramenta do Ministério da Justiça possibilita emitir alerta e suspender linha, bancos e IMEI pela internet

Com o aumento da circulação de pessoas durante o Carnaval, cresce também o risco de furtos e roubos de celulares. Para agilizar a comunicação desses crimes e reduzir prejuízos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibiliza o aplicativo Celular Seguro, além da versão web da plataforma.

A ferramenta permite que a vítima emita um alerta imediatamente após o roubo, furto ou perda do aparelho. Com um único registro, é possível solicitar o bloqueio do telefone, da linha telefônica e de aplicativos bancários vinculados ao dispositivo. O usuário também recebe um número de protocolo para acompanhamento.

O alerta pode ser feito pelo próprio dono do aparelho ou por uma pessoa de confiança previamente cadastrada. O registro pode ser realizado por outro celular, tablet ou computador. Não é necessário informar o IMEI no momento da comunicação.

Como se cadastrar

Para utilizar o serviço, é preciso acessar o site do Celular Seguro ou baixar o aplicativo e fazer login com a conta Gov.br, utilizando CPF e senha. Após aceitar os termos de uso, o usuário pode cadastrar contatos de confiança e registrar os aparelhos vinculados à sua linha.

Segundo o ministério, não há limite para o número de dispositivos cadastrados. Caso a vítima ainda não esteja inscrita na plataforma, o cadastro pode ser feito em até 15 dias após o ocorrido.

Números da plataforma

Criado em dezembro de 2023, o Celular Seguro conta atualmente com 3,81 milhões de usuários cadastrados no país. Em 2025, foram registrados 98.786 alertas, alta de cerca de 5,5% em relação ao ano anterior.

Para este ano, o governo federal prevê a ampliação do serviço com integração às polícias civis, permitindo bloqueio direto de IMEI, linhas telefônicas e contas vinculadas, além da possibilidade de geração automática de boletim de ocorrência.

Consulta antes da compra

A plataforma também oferece a opção de consulta para quem pretende comprar um celular usado. O interessado pode verificar se há restrições no aparelho nas bases do Celular Seguro e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

A orientação é que o cadastro seja feito de forma preventiva, para facilitar a emissão do alerta em caso de necessidade.

