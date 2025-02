Criminosos usam nome de hospital para aplicar golpe em pacientes

Hospital alerta que todas as consultas, exames e procedimentos são 100% custeados pelo SUS

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), vinculado à Rede Ebserh, emitiu um alerta nesta sexta-feira (14) sobre tentativas de golpe envolvendo cobranças ilegais por serviços hospitalares. A instituição reforça que todas as consultas, exames e procedimentos realizados no local são totalmente gratuitos, conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nos últimos dias, foram registradas denúncias de pessoas que receberam pedidos de pagamento supostamente feitos por médicos para a realização de exames e tratamentos. O hospital esclarece que essa prática é ilegal e que não solicita qualquer tipo de cobrança aos pacientes.

Diante da situação, o Humap-UFMS pede que qualquer tentativa de cobrança indevida em seu nome seja denunciada imediatamente à Ouvidoria da instituição. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no bloco administrativo do hospital, em Campo Grande.

Denúncias também podem ser feitas pelo e-mail, em [email protected] , ou pelo telefone (67) 3345-3380 .

O hospital reforça que essas ações criminosas devem ser combatidas e orienta a população a não realizar pagamentos em hipótese alguma.

