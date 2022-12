Brasil atropela, avança de fase e encara a Croácia na sexta-feira

Com informações dos repórteres Mariely Barros com Marcos Maluf

Com 45 minutos jogando de terno e a volta de Neymar, o Brasil atropelou a Coreia do Sul, goleou-a por 4 a 1 e obteve, com facilidade, a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Na próxima sexta-feira (9), enfrenta a Croácia, às 12 (horário de Brasília), para ir à semifinal e ter um potencial confronto com a Argentina.

Na transmissão do jogo no Shopping Bosque dos Ipês, a estudante Hemilly Leão, 17, viu como os jogadores souberam aproveitar bem as oportunidades. “Titi sobe fazer bem as superespião do Daniel Alves foi sim importante, mesmos as pessoas não gostando, ele jogou bem hoje”, avalia a flamenguista que elegeu os gols de Paquetá e Vini Jr como os mais bonitos, visto que os dois são “crias” do Flamengo.

O motorista de caminhão de Ponta Porã, Milton Correia, 40, estava passando em Campo Grande a trabalho e parou para assistir a disputa “Foi um jogão. O primeiro tempo foi top”, comemora o torcedor que elegeu o gol do Richarlison como o mais bonito e dinâmico.

Agora, Milton que deve seguir para Ponta Porã agora e, se der tempo, vai tomar mais uma cerveja. "Acho que o Brasil ganha e levanta a taça, assisto todos os jogos quando não estou na estrada, mas quando estou parado acompanho pelo celular."