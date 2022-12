Sob alerta, chuvas isoladas em MS devem durar até quarta-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Estatistica) alerta Mato Grosso do Sul para o risco de chuva intensa, com volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhada de ventos intensos com velocidade de 60 a 100 km/h. O aviso tem furação até às 10h desta terça-feira (6)

A previsão do tempo para a semana, entre segunda (05) a quarta-feira (07) indica tempo instável, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada porém pontualmente podem ocorrer pancadas de chuva forte.

Destaca-se que as chuvas podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento (que pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h). Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Além disso, podem ocorrer acumulados de chuvas acima de 40 mm/24h. Na quinta-feira, em grande parte do estado as chuvas se afastam, porém na região centro-norte e nordeste não se descartam chuvas e tempestades.