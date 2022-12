Brasil faz primeiro tempo perfeito e marca quatro gols contra a Coreia do Sul

Vinicius Jr, Neymar, Richarlison e Paquetá marcaram os quatro primeiros gols do Brasil só no primeiro tempo entre Brasil e Coreia do Sul, na tarde desta segunda-feira (5), na partida de classificação para as quartas de finais da Copa do Mundo 2022, no Catar.

O primeiro tempo brasileiro foi muito bom na criação de oportunidades e nas tabelas que quebraram a marcação coreana. No primeiro gol, Vini Jr recebeu livre um cruzamento a média distância e chutou a bola calculadamente no canto direito.

Minutos depois, Richarlison sofreu um pênalti e o Neymar converteu com facilidade tirando a bola do goleiro. No gol seguinte, Richarlison tocou e recebeu na cara do gol, 3 a 0 com comemoração imitando um pombo junto com o Professor Tite e o elenco. O último gol nos primeiros 45 minutos foi um cruzamento de Vini jr para Lucas Paquetá, que bateu de primeira.

A torcida no Shopping Bosque dos Ipês não segurou a emoção toda vez que o Brasil balançou a rede. Que fez bolão acima de 3×0 e se os amigos permitirem resultado por aproximação, já pode comemorar mais ainda.

A partida confirma a volta do Neymar e Danilo, fundamentais para a boa atuação da seleção. Praticamente já classificado, o brasil entrenta a Croácia – que venceu o Japão nos penaltis – na próxima sexta-feira (9).

Com informações Marcos Maluf com Mariely Barros