BR-163 é a terceira mais perigosa do país com mais de 290 mil infrações

Mato Grosso do Sul ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de infrações cometidas em 2021, sendo 290.599 infrações ocorridas na BR-163. A informação é do levantamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que apontou as 20 rodovias brasileiras com maior número de infrações, tanto no quesito de trânsito quanto de contrabando. O Estado também é recordista nas apreensões de drogas, ocupando o segundo lugar nacional, com a apreensão de mais de cinco toneladas de cocaína.

O balanço nacional foi divulgado no “Anuário 2021” da instituição, com o total de 40 toneladas de cocaína nas rodovias federais do país em 2021. No ranking de apreensões de contrabando, a PRF recolheu 7,25 milhões de pacotes de cigarros e 528 mil litros de bebidas. Em seguida estão aparelhos eletrônicos, com 340.212 unidades. Além disso, mais de 24 mil animais silvestres que sofriam maus-tratos e eram transportados de forma ilegal foram resgatados.

A PRF destacou que, desde 2001, vem apresentando números crescentes de apreensões de drogas por todo o país. “No ano passado, o recorde histórico foi em relação à quantidade de cocaína tirada de circulação das rodovias federais: 40 toneladas. Esse número é 25% maior do que o último recorde, que foi apreendido no ano de 2020”, informaram em nota.

A PRF em Mato Grosso do Sul foi responsável ainda por fiscalizar 1.087.931 pessoas e 1.310.876 veículos. Desse montante, 3.084 pessoas foram detidas, sendo a maioria por alcoolemia (317), e pessoas por descaminho (170), 108 por crimes ambientais (108), cumprimentos de mandado de prisão (126), mandados de prisão (217), crimes de trânsito (408) e por roubo ou furto (83).

Apreensões

Apreensões Mato Grosso do Sul ocupa o segundo lugar no ranking nacional de apreensão de cocaína, com 5.200,8659 toneladas recolhidas. Além disso, também foram apreendidos 220,44450 quilos de crack e 104,32250 quilos de haxixe.

A PRF-MS ainda apreendeu diversos produtos contrabandeados, como: 1.131,90 bebidas alcoólicas, 1.341.287 cigarros, 44.010 eletrônicos e 6.547 pneus.

Os agentes também apreenderam dinheiro em espécie, sendo 497.348 apreensões de dólares, 5.505 de euros, 1.889.845,10 em reais e, ainda, 614 veículos recuperados.

Acidentes

O número de acidentes de trânsito e de mortes em rodovias federais cresceu em 2021, se comparado ao ano de 2020, interrompendo uma série histórica de quedas consecutivas observadas desde 2011. As ocorrências de trânsito subiram de 63.548, em 2020, para 64.441, em 2021.

Mato Grosso do Sul ocupa o 12º lugar no quesito infrações de trânsito, com 361.411 notificações. A PRF-MS realizou 1.686 testes de alcoolemia, contabilizou 38.930 acidentes, curiosamente em dia de céu claro, e 31.747 acidentes em pista simples.

Além disso, 143 pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito nas rodovias de Mato Groso do Sul, em 2021. Outras 1.328 pessoas tiveram ferimentos leves, 494 ferimentos graves, sendo 1.822 feridos no total.

O mês que mais registrou acidentes em 2021 foi o de julho, com 5.808 ocorrências em apenas 30 dias. Já os dias da semana com maior incidência de acidentes são de sexta a domingo, com uma média de 800 ocorrências.

O tipo de acidente com maior registro é o de colisão traseira, com 12.297 casos. Já o motivo mais comum é o de “reação tardia ou ineficiente do condutor”, segundo levantamento da PRF.

Cabe destacar, também, que três adolescentes desaparecidas foram encontradas pela PRF-MS nas rodovias de Mato Grosso do Sul.

