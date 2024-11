Homem é preso após atear fogo na casa da própria mãe em Dourados

Homem de 52 anos foi preso, na manhã deste sábado (16), em Dourados, distante 229 quilômetros de Campo Grande, após atear fogo e destruir a casa da própria mãe. O caso aconteceu na Rua José Josino Salgueiro.

Conforme o site Dourados News, o autor foi visto por vizinhos entrando na residência por volta das 5h. Minutos depois, ele saiu e a fumaça começou a tomar conta do local. Os moradores o detiveram até a chegada da PM (Polícia Militar) e Corpo de Bombeiros.

As chamas destruíram o telhado da casa, bem como consumiram diversos pertences e móveis da mulher, que é mãe do homem. Testemunhas disseram que ele faz uso de medicamento controlado e possui transtornos mentais.

O imóvel foi completamente destruído, mas nenhuma pessoa ficou ferida. O caso foi registrado na delegacia da cidade.

