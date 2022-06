Confira o resumo das principais novelas para esta quinta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Heitor tem esperanças de se casar com Bianca. Calixto conta para Petruchio o desempenho de Catarina. Joaquim se desespera com a ingenuidade de Januário. Hildegard quer hipnotizar Fábio sozinha. Heitor propõe fazer as pazes com Edmundo, esconde o dinheiro sob o colchão. Candoca pensa em se casar. Edmundo vai à casa de Bianca, mas cai da janela ao sair. Batista e Marcela ouvem barulho, se levantam. Cosme finge que caiu para salvar Edmundo. Bianca descobre que seu cofre de joias desapareceu. Catarina acorda antes do dia raiar e chama todos para começar o trabalho.

A Favorita

Céu mostra a Lara o brinco que Donatela lhe deu como pagamento. Lara reconhece o brinco. Didu garante a Rita que está pronto para enfrentar Romildo. Dodi confirma para Silveirinha que Salvatore tem mesmo um segredo. Silveirinha tenta convencer Dodi a deixar Donatela e Zé Bob em paz. Gonçalo passa mal ao discutir com Irene sobre Donatela. Lara pede perdão a Cassiano, mas ele diz que precisa de um tempo para pensar. Silveirinha diz a Flora que eles podem usar o segredo de Salvatore para beneficiá-los.

Além da Ilusão

Davi despista Isadora. Ambrósio confirma a gravidez de Úrsula para Eugênio. Úrsula esconde o documento falso de Fátima na casa de Eugênio. Eugênio desabafa com Violeta. Davi se disfarça e encontra o documento de Fátima na casa de Eugênio. Joaquim se desespera ao saber da visita de um policial à casa do padrinho. Leônidas avisa Violeta que vai embora da fazenda. Fátima revela a verdade sobre Olívia a Heloísa. Davi dá um ultimato em Joaquim. Leônidas tranca Matias no quarto e se despede de Violeta. Fátima conta a história de Olívia para Heloísa.

Cara e Coragem

Moa vê Andréa dar carona para uma mulher vestida com a mesma roupa que ela e fotografa as duas. Paulo e Marcela confirmam que Teca não teve culpa no atropelamento de Samuel. A artista plástica fica em choque ao saber da morte do pescador. Pat decide se juntar a Moa na perseguição à Andréa. Andréa se reúne com outras mulheres vestidas com a mesma roupa que ela e fazem uma homenagem a Clarice. Bob chega para o jantar na casa de Teca e se desespera ao avistar Pat no local. Durante uma videochamada com Vini.

Pantanal

Guta fica feliz ao ver Marcelo e resolve permanecer na fazenda. Maria Bruaca não gosta da presença de Marcelo em sua casa. José Leôncio percebe o ciúme que Tadeu sente da proximidade do pai com Jove. José Lucas diz a Tadeu que não disputará a sela com os irmãos. Tenório fica incomodado com a postura de Maria Bruaca diante de Marcelo. Tenório pede a Maria Bruaca para tratar Marcelo com respeito. Filó nota que José Leôncio ainda guarda rancor de Mariana. Trindade e Tibério entram em um embate por causa de Irma.

Carinha de Anjo

Cassandra diz para Bruna que quer que a namorada de Rogério pense que ela está ficando com ele. Diana, Miguel e Zeca chegam ao SBT. Leonardo retorna da viagem e telefona para Flávio. O filho de Haydee diz que cansou de tudo e quer dinheiro para ir embora. Nos bastidores, Celso Portiolli conversa com Diana, Miguel e Zeca. Bruna conta para Cassandra que disse para a namorada de Rogério que ele está ficando com outra menina. Cassandra diz que assim que a menina chegar no food truck dará em cima de Rogério. Começa o programa Domingo Legal.

