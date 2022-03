Confira as tendências de calças para arrasar no inverno 2022

As tendências de roupas de inverno estão sendo discutidas por blogueiras de moda e já estão tomando forma nas lojas nacionais. Muitos estão ansiosos para arrasarem naquele look, outros já querem ficar bem confortáveis e protegidos do frio. O Estado Online entrou nesse ritmo e vai deixar algumas dicas de calças para todos os agrados.

A coleção outono inverno de 2022 tem cores animadas, vibrantes e as roupas ficam mais divertidas porque é possível usar números maiores. E, lógico que o o jeans clássico sempre está em todas as tendências mesmo para quem não gosta de muita cor. As palhetas em destaque serão: o verde bottega (aquele verde bem bandeira), very peri (aquele azul quase roxo), vermelho, laranja e a cor marrom que está sendo usada desde o verão.

Wide leg vai ser a calça do ano, tanto coloridas como também jeans. É a calça estilo pantalona mais larguinha desde a cintura e vai aumentando discretamente até chegar na barra.

Para quem adora aquele pretinho casual também não vai ficar de fora das tendências. A black denim está por dentro das referências de moda esse ano, é aquela calça preta no estilo desbotado e bem estiloso.

Agora vem polêmica! Com a calça cintura baixa que muitos não largam e que sempre volta para moda. Mas, não agrada todos os públicos, porque alguns não chegam nem perto.

Tem opção para quem gosta daquela modelagem bem folgada e que não aperta muito. As calças largas estão a mil nesse outono/inverno.

As calças de alfaiatarias estão voltando lá do passado e chegando com uma modelagem mais atualizada e moderna. Para quem gosta dessa opção de calça é uma tendências que está com tudo esse ano.

Aquela clássica pantacourt jeans vai continuar em destaque.

Calças bordadas foram um sucesso alguns anos atrás e vai voltar com tudo para quem adora aquele bordado babado, seja com carinhas, borboletas, etc.

Outras opções vão se destacar esse ano também, como a calça, calças cargo com bolsos na laterais e também a modelagem cenoura.

Com informações do canal Tha na moda.