Solidariedade oficializa candidaturas com aval de Puccinelli

O Solidariedade oficializou 34 candidatos na última quinta-feira (28), durante a convenção que aconteceu na Capital contando com a presença do pré-candidato ao governo do Estado André Puccinelli (MDB).

A candidatura de nove (9) candidatos a Deputado Federal e vinte e cinco (25) candidatos a Deputado Estadual foi anunciada pelo presidente estadual do partido, vereador Papy. “Este é o nosso jeito de fazer política, crescer e avançar em Mato Grosso do Sul. Esses são os objetivos do Solidariedade para se consolidar como preferência dos cidadãos. Acessíveis e prontos para defender os interesses do seu povo, as lideranças do partido no estado abraçam as bandeiras da saúde, inclusão social, família, proteção às crianças, mulheres e bem-estar animal. Unindo as forças de todas as lideranças do Solidariedade MS vamos voar mais alto”, explicou Papy.

O pré-candidato André Puccinelli destacou que desde o início deste novo desafio em sua trajetória, Mato Grosso do Sul nunca teve tanta participação espontânea, lideranças, participação massiva da juventude, pessoas de bem levando dicas e sugestões para o desenvolvimento contínuo do Estado e fez questão de participar da convenção.

O nome do vereador papy chegou a ser cotado a ser o vice do ex-governador mdbista, mas o MDB guarda sigilo, dando pistas que seja uma mulher.