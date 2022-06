Bolsonaro comemora 4,7 milhões novos postos de trabalho pós-pandemia

O Presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira (29), o empenho projetado durante seu mandato que resultaram em 4,7 milhões de novos postos de trabalho no período pós-pandemia, de julho de 2020 a abril de 2022.

Na publicação, Bolsonaro relembrou que não foi o governo federal que teve a “iniciativa irresponsável do “fecha tudo” do comércio, pontuando que R$ 60 bilhões de dívidas dos estados e municípios brasileiros foram suspensos.

Segundo a Secon (Secretaria Especial de Comunicação Social), o programa BEM que faz parte do Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda em 2020 e 2021 é responsável pela manutenção de quase 10 milhões de emprego, com a celebração de 23 milhões de acordos de trabalho.

Na época, o programa permitiu que o salário-hora do trabalhador não fosse reduzido.

Já o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), fez com que 700 mil empresas de pequeno porte fossem beneficiadas com mais de R$ 62 bilhões em créditos.

Além do PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito), responsável por mais de R$ 92 milhões em créditos, com mais de 100 mil empresas beneficiadas no segundo semestre de 2020.