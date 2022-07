Visitação do Bioparque do Pantanal se esgota em poucos minutos e frustram moradores

Animados, os campo-grandenses madrugaram hoje (16), na tentativa de agendar a visitação no Bioparque do Pantanal, mas se decepcionaram com os informativos de que não tinham mais vagas em aberto. O complexo que é conhecido em Mato Grosso do Sul como Aquário do Pantanal abriu nova agenda de visita, mas logo às 5h, as poucas vagas estavam disponíveis.

Conforme divulgado no perfil de Instagram do Bioparque do Pantanal e também pelo site, os agendamentos estariam disponíveis nas primeiras horas do dia 16 de todo mês. Animados com a possibilidade, leitores do Portal O Estado Online entraram em contato com o jornal relatando a dificuldade de agendar a sua visitação no maior complexo de água doce do mundo.

Foram abertas 23.500 vagas para visitação neste mês de julho. Destas vagas, apenas 3,5 mil são para o público em geral. Aos campo-grandenses que tentaram agendar sua visita às 4h, se decepcionaram com as vagas esgotadas para grupos que gostariam de levar seus familiares.

O agendamento pode ser feito pelo site https://agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/