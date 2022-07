Fim de Semana será de interdições para obras e eventos; confira

O fim de semana terá interdições em diversas vias da cidade para a realização de eventos e realização de obras de drenagem, no sábado (16) e domingo (17). A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições e orienta aos condutores e pedestres que tenham atenção redobrada e busquem rotas alternativas. Confira os locais e horários das interdições:

Rua Dulcinópolis entre a Avenida pôr do Sol e a Rua Mônaco, ficará interditada das 18h às 23h para festa julina.

Rua Divinópolis entre a Rua Raul Machado e a Rua Benedit Pache, ficará interditada das 17h às 22h para festa julina.

Rua Ganso entre a Rua Queixada e a Avenida Ji Paraná, ficará interditada das 08h até meia noite para evento.

Avenida Tamer Gelelaite entre a Rua do Café Suave e a rua Manoel de Almeida Tinoco, ficará interditada das 15h às 22h para festa julina.

Rua Foz do Iguaçu entre a Rua Cartagena e a Rua San Juan, ficará interditada das 17h às 23h para festa julina.

Rua 13 de Junho entre a Rua Dr. Dolor Ferreira de Andrade e Rua Alegrete, ficará interditada das 12h até meia noite para festa julina.

Rua Silvino Dote entre a Rua Diva Ferreira e a Rua Dona Zulmira, ficará interditada das 14h às 23h para evento religioso.

Segunda 18/07 até Domingo 24/07

Avenida Prefeito Heráclito José Diniz Figueiredo será totalmente interditada, para realização de obras de drenagem:

Avenida Padre João Falco e Rua Theodomiro Serra no sentido Bairro/Centro

Rota alternativa: Avenida Padre João Falco, Rua do Seminário e Avenida Mascarenhas de Moraes.

