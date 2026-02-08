Bebê é internado com suspeita de maus-tratos e sinais de embriaguez em Campo Grande

Um bebê de dois anos foi socorrido e internado na tarde de sábado (7) em Campo Grande com suspeita de maus-tratos. O atendimento contou com o acompanhamento da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar. A criança apresentava lesões e sinais compatíveis com ingestão de bebida alcoólica.

De acordo com a Polícia Militar, a família levou a criança para atendimento médico e, durante a avaliação inicial, os profissionais de saúde constataram um traumatismo cranioencefálico. Diante da gravidade do quadro, o bebê foi transferido imediatamente para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece sob cuidados médicos.

Conforme o registro preliminar da ocorrência, há indícios de que a criança tenha ingerido bebida alcoólica, o que reforça a suspeita de maus-tratos. A guarnição policial segue acompanhando o caso e realizando os procedimentos necessários.

Ainda segundo a polícia, a mãe da criança é considerada foragida até o momento. O caso será encaminhado às autoridades competentes para investigação, a fim de apurar as circunstâncias dos fatos e responsabilizar os envolvidos.

