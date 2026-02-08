Vocalista do 3 Doors Down, Brad Arnold, morre aos 47 anos após luta contra câncer

O cantor Brad Arnold, vocalista da banda de rock 3 Doors Down, morreu nesse sábado (7), aos 47 anos, após enfrentar um câncer renal em estágio 4, o nível mais avançado da doença. A morte foi confirmada por meio de comunicado publicado no perfil oficial do grupo nas redes sociais.

Segundo a nota, o músico morreu de forma tranquila enquanto dormia, ao lado da esposa, Jennifer Sanderford, e de familiares próximos. Os integrantes da banda lamentaram profundamente a perda e destacaram a personalidade marcante de Arnold.

“Ele foi um marido dedicado, e sua gentileza, humor e generosidade tocaram todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, diz o texto. A homenagem também ressalta o carinho, a humildade, a fé e o amor do cantor pela família e pelos amigos.

Fundada em 1996 por Brad Arnold, Matt Roberts e Todd Harrell, a banda 3 Doors Down alcançou projeção internacional com o sucesso Kryptonite, composição de Arnold escrita ainda na adolescência. O álbum The Better Life, lançado em 2000, vendeu mais de 7 milhões de cópias e se tornou um marco do rock do início dos anos 2000.

No Brasil, o grupo ganhou grande popularidade com a música Here Without You, que integrou a trilha sonora da novela Malhação, exibida pela TV Globo, ampliando o alcance da banda junto ao público brasileiro.

Brad Arnold revelou publicamente o diagnóstico de câncer em maio de 2025, quando anunciou o cancelamento da turnê do grupo para se dedicar integralmente ao tratamento. A morte do cantor gerou grande comoção entre fãs e artistas ao redor do mundo, que passaram a prestar homenagens nas redes sociais.

Com informações de Metrópoles

