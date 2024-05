Mulher lota carro com cachorros resgatados das enchentes no RS: ‘Sempre cabe mais um’

Uma mulher lotou o seu carro com cachorros afetados pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A cena de solidariedade viralizou e encantou a web.

Deise Falci, mulher que resgatou os animais e registrou o momento, é de Porto Alegre. Ela é voluntária e tem realizado diversos resgates em meio às enchentes no Rio Grande do Sul.

“Voltando da enchente com os resgatados. Sempre cabe mais um. Hoje eles não vão dormir na água”, escreveu.

O momento de ajuda chamou a atenção dos internautas e alguns famosos como Tatá Werneck e Carol Castro, que comentaram na publicação.

“O verdadeiro AUtomóvel! Coração de mãe! Força, heroína!”, escreveu a atriz Carol Castro.

